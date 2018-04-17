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Стали известны участники предсезонного Международного кубка чемпионов
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Стали известны участники предсезонного Международного кубка чемпионов 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Объявлен состав участников ежегодного предсезонного турнира International Champions Cup (Международный кубок чемпионов). Об этом сообщает «Советский спорт».
Участники Международного кубка чемпионов-2018: "Реал", «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», "Манчестер Юнайтед", «Бавария», «Челси», «ПСЖ», «Арсенал», «Севилья», «Рома», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «Бенфика» и «Атлетико».
Расписание матчей турнира станет известно 17 апреля. Игры пройдут в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.
Действующим победителем Международного кубка чемпионов является испанская «Барселона», до этого дважды побеждал французский «ПСЖ», а также по разу английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».
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