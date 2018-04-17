Стали известны участники предсезонного Международного кубка чемпионов

Объявлен состав участников ежегодного предсезонного турнира International Champions Cup (Международный кубок чемпионов). Об этом сообщает «Советский спорт».

Расписание матчей турнира станет известно 17 апреля. Игры пройдут в Австрии, Италии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии и США.

Действующим победителем Международного кубка чемпионов является испанская «Барселона», до этого дважды побеждал французский «ПСЖ», а также по разу английский «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».