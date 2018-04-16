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Грызлов сообщил о запланированном визите Матвиенко в Китай
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Грызлов сообщил о запланированном визите Матвиенко в Китай 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Визит спикера Совета Федерации, члена высшего совета "Единой России" (ЕР) Валентины Матвиенко в Китай состоится в ближайшее время, сообщил журналистам председатель высшего совета партии Борис Грызлов.
"В ближайшее время планируется визит Валентины Ивановны (Матвиенко) в Китай", — сказал Грызлов по итогам заседания бюро высшего совета ЕР, которое прошло в понедельник.
Он отметил, что «Единая Россия» активно развивает международное сотрудничество. «Активно работают депутаты, представители партии „Единая Россия“ в межпарламентских форматах под руководством Валентины Ивановны Матвиенко в рамках МПА СНГ», — сказал Грызлов.
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