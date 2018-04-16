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Мартина Навратилова: «Винус Уильямс может играть до 40 лет. Она вряд ли вообще стареет»
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Мартина Навратилова: «Винус Уильямс может играть до 40 лет. Она вряд ли вообще стареет» 

Спорт-Экспресс 44 минуты назад
18-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Мартина Навратилова считает, что ее соотечественница Винус Уильямс способна выступать на высшем уровне по меньшей мере до 40 лет.
"Винус Уильямс может играть до 40 лет. В июне ей исполнится 38, но, если посмотреть на ее игру сейчас, на ее место в рейтинге, где она все еще входит в топ-10, она вряд ли вообще стареет. Она нашла способ оставаться свежей и здоровой и избегать выгорания.
Винус, должно быть уже ждет Уимблдона, где она год назад дошла до финала. Трава — ее любимое покрытие.
Ее организм в порядке, а готовность и голод до побед все еще с ней. Мне кажется, ее будущее в теннисе больше зависит от головы, контролирующей тело, а не наоборот", — написала Навратилова в своей колонке на сайте WTA.
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