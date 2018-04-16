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Президент Ла Лиги: российские фанаты более страстные, чем любые другие в мире
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Президент Ла Лиги: российские фанаты более страстные, чем любые другие в мире 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о российском футбольном рынке.
«Российский рынок отличается от остальных тем, как здесь любят и смотрят футбол. Российские болельщики более страстные, чем любые другие в мире. Второй аспект — как футбол в России показывают. Спортивная отрасль здесь представлена не так, как в других странах. В России больший вес в трансляции спортивных событий имеют социальные сети. У нас был плохой период в России, когда испанский футбол здесь не показывали. Теперь мы работаем над восстановлением позиций. Уже год, как в Москве живёт и работает представитель Ла Лиги. Первое, чего мы достигли за этот период — заключили соглашение с «ВКонтакте». Это положительно сказалось на росте болельщиков. Мы довольны и уровнем визуализации матчей, которые транслировались в социальной сети. Мы заключили и ряд других соглашений с телевидением в России. Например, это позволило транслировать «эль класико» по главному бесплатному каналу страны. Дальше мы будем поддерживать контакт с российскими СМИ, так как считаем, что интерес к Ла Лиге большой и он растёт. Мы хотим проводить товарищеские матчи наших команд, мероприятия в парках, публичных местах, отправлять послов-легенд испанского футбола для продвижения Ла Лиги», — сказал Тебас в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Полиной Куимовой.
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