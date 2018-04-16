Радимов: Заболотному нужно отрешиться от всего и сосредоточиться на своей работе

«За нападающего говорят голы. Видно, что парень сам переживает. Это было видно даже по его действиям, когда он был заменён и сел на скамейку. Наверное, правильно Манчини про него сказал, что Антон только первый год проводит в Премьер-Лиге. Конечно, ему предстоит работать и работать над этим.

Мне кажется, Заболотному надо отрешиться от всего. После каждого матча он даёт интервью и рассказывает, как и что. Иногда нужно просто пройти мимо журналистов, закрыв глаза, и сосредоточиться только на своей работе. Не читать ни газет, ни Интернет. Любой болельщик, любой специалист скажет, что центрального нападающего красят только забитые мячи, чего пока, к сожалению, у него нет», — сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».