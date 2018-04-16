Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске осенью 2019 года

УЛЬЯНОВСК, 16 апреля. / ТАСС /. Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновске в середине сентября 2019 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам в кулуарах заседания организационного комитета, посвященного проведению фестиваля, председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

"Мы считаем, что максимально удобные даты — это середина сентября следующего года. Мы ожидаем, что до 100 стран будут присутствовать на территории региона: каждая страна планирует привезти свой традиционный национальный вид единоборств, который она пропагандирует. На сегодняшний день мы рассчитываем минимум на 1 тыс. человек [участников], но ориентируемся на 2-2,5 тыс. человек", — сказал он.

Генеральный секретарь ТАФИСА Вольфганг Бауман, в свою очередь, сообщил журналистам, что считает Ульяновск подходящей площадкой для проведения такого мероприятия. «Организация ТАФИСА, которую я представляю, считает, что Ульяновск — это та площадка, которая может успешно провести фестиваль боевых искусств. Не только потому, что у нее есть спортивные сооружения, но и потому, что в Ульяновске очень богатая спортивная история, а также, помимо спорткомплексов, есть открытые площадки, на которые можно привлечь народ и показать людям философию и ценности боевых искусств», — сказал он.

Договоренности о проведении мероприятия были достигнуты в июле 2017 года. Соответствующее соглашение о проведении мероприятия подписали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и президент Международной ассоциации «Спорт для всех» Чжу Хо Чан. Встреча с руководством ассоциации ТАФИСА состоялась в Казани в ходе VI Международной конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт, МИНЕПС VI. Ульяновская область получила право проведения Всемирных игр после жеребьевки и визита экспертной международной комиссии.

ТАФИСА — международная ассоциация содействия развитию массового спорта, основные ее задачи — продвижение массового спорта на международном уровне. Под эгидой организации с 1991 года во всем мире ежегодно проводится Всемирный день ходьбы. С 1992 года раз в четыре года проходят Всемирные игры «Спорт для всех». В 2020 году право провести эти соревнования получил Лиссабон.