Федор Щербаченко: Ненормально, когда Григорян боится за себя и жизнь своей семьи

Напомним, во время выездного матча 33-го тура с «Факелом» (1:3) один из фанатов гостей пробрался на центральный сектор и бросил в сторону Григоряна живого петуха. Александр Григорян: У меня телефон завален смс с угрозами «Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать. Единственный выход — это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека. Расклеивание гадких листовок — я не знаю, что этим движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому. Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи», — сказал Щербаченко