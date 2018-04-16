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Федор Щербаченко: Ненормально, когда Григорян боится за себя и жизнь своей семьи
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Федор Щербаченко: Ненормально, когда Григорян боится за себя и жизнь своей семьи 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, во время выездного матча 33-го тура с «Факелом» (1:3) один из фанатов гостей пробрался на центральный сектор и бросил в сторону Григоряна живого петуха.
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«Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать. Единственный выход — это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека. Расклеивание гадких листовок — я не знаю, что этим движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому. Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи», — сказал Щербаченко.
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