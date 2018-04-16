Щербаченко: «Ненормально, когда Григорян боится за себя и за жизнь семьи»

Российский тренер Федор Щербаченко , известный по работе с «Кубанью», «Мордовией» и «Ротором», высказался о конфликте болельщиков клуба ФНЛ «Луч-Энергия» с главным тренером Александром Григоряном . Во время выездного матча 33-го тура с «Факелом» (1:3) один из болельщиков гостей пробрался на центральный сектор и.

«Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать. Единственный выход — это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека.

Расклеивание этих гадких листовок, я не знаю, что движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому. Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи. Ситуация зашла крайне далеко. Я думаю, что и Григорян сейчас адекватно не может реагировать на эту ситуацию в общении, фанаты — то же самое. Григорян достаточно вспыльчивый человек, тем более когда затронули его мать.

Очень много провокаторов в футболе, тот же пример с Матерацци и Зидана. Итальянец фактически спровоцировал, Зидан ответил провокатору, и весь мир поддержал француза. Когда оскорбляют близкого человека, это никуда не годится. Из этой ситуации надо выходить один на один, а один Григорян явно не сможет справится. Если клуб считает, что он должен принести в жертву главного тренера в такой ситуации, то клуб должен высказаться и какие-то меры предпринять. Отсутствие реакции со стороны руководства клуба, я считаю, неправильно, поэтому нужно проявить инициативу кому-то из официальных лиц и предпринять конкретные действия. Если в этой группе фанатов есть нормальные адекватные люди, которые могут сесть и нормально поговорить, то нужно с ними встречаться. Если нет, то какие-то правовые действия предпринимать», — сказал Щербаченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.