Ещё
Щербаченко: «Ненормально, когда Григорян боится за себя и за жизнь семьи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Щербаченко: «Ненормально, когда Григорян боится за себя и за жизнь семьи» 

SPORT24.ru 35 минут назад
Российский тренер Федор Щербаченко, известный по работе с «Кубанью», «Мордовией» и «Ротором», высказался о конфликте болельщиков клуба ФНЛ «Луч-Энергия» с главным тренером Александром Григоряном. Во время выездного матча 33-го тура с «Факелом» (1:3) один из болельщиков гостей пробрался на центральный сектор и.
«Очень плохо, когда по той или иной причине начинают из матча в матч проводить, мягко говоря, некрасивые и безобразные акции. Дело дошло до угроз и оскорблений. В этой ситуации необходимо вмешиваться футбольному и правовому сообществу, а также службе безопасности клуба. Я прекрасно понимаю, что это все непросто сделать. Единственный выход — это, наверное, руководителям и работникам клуба, а также ФНЛ и РФС проявить инициативу, организовать встречу противодействующих сторон. И в спокойном режиме высказаться, потому что ситуации никуда не годится. Она не для футбола, не для правого статуса человека.
Расклеивание этих гадких листовок, я не знаю, что движет. Если это только уход Григоряна с поста главного тренера, это можно сделать по-другому. Знаю кучу примеров, когда болельщики обращением к руководству, встречами и в социальных сетях в цивилизованно решают это все, но не таким способом, выходя за рамки. Это ненормально, когда человек боится за себя и за жизнь своей семьи. Ситуация зашла крайне далеко. Я думаю, что и Григорян сейчас адекватно не может реагировать на эту ситуацию в общении, фанаты — то же самое. Григорян достаточно вспыльчивый человек, тем более когда затронули его мать.
Очень много провокаторов в футболе, тот же пример с Матерацци и Зидана. Итальянец фактически спровоцировал, Зидан ответил провокатору, и весь мир поддержал француза. Когда оскорбляют близкого человека, это никуда не годится. Из этой ситуации надо выходить один на один, а один Григорян явно не сможет справится. Если клуб считает, что он должен принести в жертву главного тренера в такой ситуации, то клуб должен высказаться и какие-то меры предпринять. Отсутствие реакции со стороны руководства клуба, я считаю, неправильно, поэтому нужно проявить инициативу кому-то из официальных лиц и предпринять конкретные действия. Если в этой группе фанатов есть нормальные адекватные люди, которые могут сесть и нормально поговорить, то нужно с ними встречаться. Если нет, то какие-то правовые действия предпринимать», — сказал Щербаченко в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.
SPORT24.ru: последние новости
Торрес склоняется к переезду в MLS Барбашев, Плотников и Антипин пропустят ЧМ-2018 Первые матчи сборной России без Знарка: две победы и ни одной пропущенной шайбы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца4
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Овечкин на грани катастрофы52
«Суонси» собирается купить нападающего «Краснодара»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение