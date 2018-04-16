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Vega Squadron не получила призовые за победу на China Top 2017 Shenzhen
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Vega Squadron не получила призовые за победу на China Top 2017 Shenzhen 

CyberSport.ru 34 минуты назад
Фото: CyberSport.ru
Организаторы China Top 2017 — Shenzhen до сих пор не выплатили призовые Vega Squadron за победу в турнире, который завершился пять месяцев назад. Об этом рассказал менеджер команды Александр Lk— Лемешев в посте на reddit. Коллективу обещали отправить всю сумму в течение двух месяцев после финала, который прошел 22 ноября 2017 года. На сегодня команда так и не получила 500 тыс. юаней (~$75 тыс.).
Vega-squadron.com  «В прошлом году у нас была возможность посетить оба турнира от China Top (в Куньшане и Шэньчжэне), — рассказал Lk-. — Нас предупредили, что следует ожидать выплаты призовых примерно через два месяца после окончания чемпионата. Так произошло после соревнования в Куньшане — нам выплатили всю сумму где-то через два месяца. Затем мы посетили второй турнир в Шэньчжэне, который завершился 23 ноября [2017 года]. Мы предоставили организаторам все данные для своевременной выплаты призовых. Сегодня 16 апреля и мы все еще ничего не получили. Я обратился к другим участникам турнира: представители AGO Esports подтвердили, что также не получили призовых, а от TyLoo и Flash Gaming я не получил ответа. Я слышал разные отговорки, почему произошла задержка — китайский Новый год, банк не работал по другой причине, организаторы не смогли в инвойсы. Если честно, я не уверен, знает ли менеджмент China Top о происходящем. Все это время мы общались с ними через парня из персонала. Возможно, это не их ошибка, но каждый раз, когда мы хотели выйти на руководство напрямую, мы не получали никакого ответа. Последние две недели организаторы писали нам, что «банк уверил их, что завершил процесс, и команды AGO с Vega получат деньги до пятницы, 13 апреля». Мы обратились к ним за подтверждающими документами, но ничего не получили. Я уведомил организаторов, что опубликую это. Как только мы начнем получать призовые, я обновлю данный пост». В 2017 году Vega Squadron выиграла два соревнования от China Top — в Куньшане и Шэньчжэне. За победу в первом коллектив получил $45 тыс. 9 апреля организация перевела Николая Mir Битюкова и Сергея keshandr Никишина в запас команды. Оба игрока выставлены на трансфер.
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