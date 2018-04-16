В Башкирии поймали 29-летнюю фальшивомонетчицу

В Кумертау задержали подозреваемую в сбыте поддельных купюр в 2 тысячи рублей.

По предварительным данным, 29-летняя девушка обратилась в местный салон для того, чтобы они напечатали ей на бумаге денежные купюры номиналом тысячу, 2 тысячи и 5 тысяч рублей. Девушка объяснила свой заказ тем, что ненастоящие деньги якобы нужны для проведения шуточной церемонии на свадьбе.

Когда дама стала обладательницей пачки таких банкнот, злоумышленница внесла небольшие коррективы, придав купюрам вид настоящих. С поддельными банкнотами девушка отправилась в продуктовый магазин и купила на них все, что душа пожелала. Сдачу она получила уже настоящими деньгами.