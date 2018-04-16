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Лучано Спаллетти: «Интер» сможет попасть в Лигу чемпионов за счет характера
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Лучано Спаллетти: «Интер» сможет попасть в Лигу чемпионов за счет характера 

Советский спорт 2 часа назад
«Мы, к сожалению, стремительно теряем шансы изменить положение в турнирной таблице итальянского чемпионата. Наша единственная цель — победа, даже при условии, что я не знаю, сколько очков нам понадобится для попадания в Лигу чемпионов. Мы всё ещё достойно выступаем, и голы имеют значение. Если вы забиваете — забираете три очка. Думаю, мы сможем продвинуться вперёд за счёт характера. У „Интера“ осталось шесть игр, и мы должны придумать новые решения, а не ждать, пока кто-то сделает это за нас», — цитирует Спаллетти Football Italia.
После 32-х туров серии а «Интер» занимает пятое место, имея в активе 60 очков.
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