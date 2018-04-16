Высший и генеральный совет ЕР проведут заседание 18 мая

"Предлагаю заседание (экспертного) совета провести 26 апреля. Считаю необходимым, чтобы экспертный совет представил свои материалы и рекомендации во второй половине мая. Также планируется провести 18 мая совместное заседание высшего и генерального советов партии", — сказал Грызлов по итогам заседания бюро высшего совета ЕР, прошедшего в понедельник.

Он также коснулся обострения международной обстановки. Оно, по мнению Грызлова, «абсолютно искусственное, специально созданное нашими зарубежными оппонентами».

"Страны Запада, страны НАТО выступают с новыми провокациями, потому что остро чувствуют потерю своего контроля над глобальной экономикой и международной политикой. Мир меняется, и все очевиднее потеря позиций тех западных государств, которые были уверены в своей избранности. В этом базовая причина и вводимых санкций, и начатых торговых войн, будь то против России, против Китая или других суверенных государств", — считает председатель высшего совета партии.

По его мнению, в настоящее время «разворачивается конкуренция за будущее лидерство», и «Россия способна уверенно ответить на новые вызовы и гарантировать себе позиции лидера».

"Наша партия уже развивает такое сотрудничество, и будет его продолжать", — сказал Грызлов.

Он добавил, что в конце апреля предстоит рабочий визит делегации ЕР в Казахстан.