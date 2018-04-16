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На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный друг»
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На базе мотострелкового соединения ЦВО в Алтайском крае стартовал кинологический конкурс «Верный друг» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во втором этапе состязаний принимают участие команды 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
В период с 16 по 21 апреля на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Алтайском крае, проводится кинологический конкурс «Верный друг». Во втором этапе конкурса принимают участие команды 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО).
Участники со служебными собаками в течении шести дней будут соревноваться по трем упражнениям: «Дог биатлон» — индивидуальная гонка, дистанция 3 километра с двумя огневыми рубежами и 1500 метров с одним огневым рубежом; «Защитная служба» — задержание нарушителя, досмотр, конвоирование и защита от нападения нарушителя в движении; «Преодоление 300-метровой полосы препятствий» — преодоление легкоатлетического барьера, глухого забора, сквозной лестницы, участка для переползания, окопа.
По окончании каждого дня конкурса на основании обобщенных результатов определяются места участников в рейтинговой таблице. Победитель будет представлять 41-ю общевойсковую армию на окружном этапе конкурса.
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