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Полумарафон «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде вышел на стартовую позицию
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Полумарафон «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде вышел на стартовую позицию 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Спотривное мероприятие пройдет 20 мая на Нижневолжской набережной и соберет рекордное для города количество участников. Уже сейчас о своем участии заявили около 1500 бегунов из 27 регионов России. Об этом сообщают организаторы.
География забега охватывает всю территорию страны: Санкт-Петербург, Омск, Москва, Уфа, Казань, Магадан, Самара, Тамбов, Сочи, Мурманск, Рязань. Среди участников жители всех районных центров и многих поселков Нижегородской области. Возрастной диапазон бегунов от 3 до 85 лет.
Регистрация проходит на сайте: http://www.runhero.ru/ до 30 апреля, а чтобы получить именной номер нужно успеть зарегистрироваться до 20 апреля.
Из средств, собранных на марафоне будут выделены два гранта на социальные проекты. Один направят в НРООИ «Инватур» на проект развития спорта среди инвалидов-колясочников. Для их подопечных будут закуплены специальные коляски, которые позволят людям с ограниченными возможностями играть в баскетбол и другие подвижные игры.
Второй грант получит НРООРДИЗ «Перспектива». Эта общественная организация реализует проект «Мечты сбываются: велоспорт для незрячих». Он направлен на первые шаги по развитию велоспорта среди молодых людей с инвалидностью по зрению. На средства гранта будут закуплены велосипеды-тандемы, оплачено обучение езды на них и организован выезд на соревнования.
Сейчас продолжается и набор волонтеров, которые будут заняты на забеге 20 мая, так и до него — 18 и 19 мая. Каждый волонтер может выбрать занятие по душе.
Для волонтеров предложены следующие виды занятости: работа на выдаче стартовых пакетов и на фудпоинтах, помощь судьям соревнования, помощь в монтаже площадке перед забегом. Также требуются координаторы развлекательных площадок и группы поддержки вдоль трассы забега.
Полумарафон «Беги, Герой!» — пройдет в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз.
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