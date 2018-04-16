Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo дебютирует на трассе Сепанг

Семь месяцев назад Lamborghini снял завесу тайны со своего новейшего гоночного спорткара. Но только в этот уик-энд Huracan Super Trofeo Evo совершил свой дебют в гонке.

Это произошло в субботу в Сепанге. Трасса данная является «домом» для Гран-при Малайзии Формулы-1, и в этот уик-энд там состоялся первый этап нового сезона Super Trofeo Asia.

В основе лежит модель, которая дебютировала в 2014 году. Однако новая версия Evo — это совершенно другой уже уровень. Новый аэро-пакет, разработанный с помощью Dallara, позитивно сказывается на стабильности машины на треке. Результат — время в Монце на полторы секунды быстрее, чем у простого Super Trofeo.

Дебют Evo совпадает с началом 10-го сезона Lamborghini Super Trofeo. Со времени своего старта, в чемпионате приняли участие 755 гонщиков из 59 стран. За это время состоялось 279 гонок, проведённых в 18 странах мира. 6 461 кругов, 415 000 пит-стопов, 42 гоночных кольца, 41 000 использованных шин Pirelli — вот ещё из статистический сведений. Мировой финал, закрывающий сезон-2018, состоится в ноябре на автодроме Валлелунга.