Лебедев: ЧМ-2018 не даёт британцам покоя, пропаганда работает на полную катушку

«Хакерские атаки на Англию со стороны России, чтобы не показывать чемпионат мира по футболу? Очередная утка, чтобы лишний раз вызвать отторжение от Российской Федерации. Чемпионат мира по футболу на сегодняшний день остался единственным светлым пятном в отношениях нашей страны и Запада, куда он не в состоянии дотянуться своими руками, чтобы нам помешать.

Сирия, Украина, Скрипали — всё это отыгранные карты, а вот чемпионат мира до сих пор у России. Им это не даёт покоя. Каждый раз принимаются шаги для того, чтобы дискредитировать сам факт проведения чемпионата. Не удивлюсь, если завтра они придумают, что болельщиков из Англии будут травить химией на наших стадионах или кормить отравленной едой в гостиницах.