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Артем Фидлер: Испугались сначала, что «Спартак» подал протест
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Артем Фидлер: Испугались сначала, что «Спартак» подал протест 

Советский спорт 1 час назад
— В раздевалке такой разговор был. Даже испугались сначала. Представьте, как обидно вышло бы — по делу обыграли «Спартак» на глазах у десятков тысяч своих болельщиков, а тут такое… Но нам сразу же сказали, чтобы не переживали.
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Все в порядке, проблем с этим эпизодом нет никаких. Премьер-лига дала добро, — передает слова Фидлера РИА «Новости».
«Урал» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. После окончания встречи «Спартак» собирался подавать протест на результат матча из-за появление на поле футболиста Андрея Егорычева. Позже президент «Урала» Григорий Иванов сообщил об отмене протеста со стороны «Спартака».
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