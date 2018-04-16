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Гамшик: «Отставание от „Юве“ стало больше, но „Наполи“ борется до конца»
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Гамшик: «Отставание от „Юве“ стало больше, но „Наполи“ борется до конца» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик заверил, что клуб не бросит бороться за титул чемпиона Италии, несмотря на шестиочковое отставание от «Ювентуса».
”Еще можно набрать 18 очков и мы будем сражаться до конца. Наше отставание от «Ювентуса» становится большим, но мы должны верить, пока не потеряем математические шансы. Ничья с «Миланом» оставила горький привкус в наших ртах, особенно учитывая, как много шансом забить у нас было в сравнении с соперником.
Мы должны думать о следующей игре с «Удинезе», забыв произошедшее на «Сан Сиро», — цитирует Гамшика FourFourTwo.
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