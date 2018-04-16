Гамшик: «Отставание от „Юве“ стало больше, но „Наполи“ борется до конца» 

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик заверил, что клуб не бросит бороться за титул чемпиона Италии, несмотря на шестиочковое отставание от «Ювентуса».
”Еще можно набрать 18 очков и мы будем сражаться до конца. Наше отставание от «Ювентуса» становится большим, но мы должны верить, пока не потеряем математические шансы. Ничья с «Миланом» оставила горький привкус в наших ртах, особенно учитывая, как много шансом забить у нас было в сравнении с соперником.
Мы должны думать о следующей игре с «Удинезе», забыв произошедшее на «Сан Сиро», — цитирует Гамшика FourFourTwo.