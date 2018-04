11-летний мальчик спел в супермаркете, стал мемом и выступил на Coachella

11-летний мальчик по имени Мейсон Рэмси, прославившийся своим выступлением в супермаркете, спел на крупнейшем музыкальном фестивале.

Фото @lilhankwilliams

Еще буквально месяц назад школьник никому не был известен, но за пару недель успел стать мемом и выступить перед тысячами человек на Coachella в Калифорнии — одном из самых популярных музыкальных фестивалей в мире.

Все началось с того, что 24 марта парень пришел с бабушкой и дедушкой в супермаркет «Волмарт» в Гаррисберге (штат Иллинойс), где спонтанно спел Lovesick Blues с элементами тирольского горлового пения. Ни посетители, ни сотрудники магазина не стали прерывать йодль, кто-то даже записал мальчика на видео. В конце песни раздались аплодисменты.

Уже 26 марта ролик появился на Viral Hog и в кратчайшие сроки стал очень популярным. В настоящий момент у ролика около двух миллионов просмотров и более 30 тысячи лайков. Конечно, выступление мальчика в белой рубашке с красной бабочкой сразу получило массу фотожаб и ремиксов.

10 апреля Рэмси стал участником шоу Эллен Дедженерес — одной из самых популярных дневных программ в США. На программе он впервые попробовал газированную воду, рассказывал о своих впечатлениях о Лос-Анджелесе и пел свой главный хит.

После ведущая пригласила мальчика поучаствовать в всемирно известном кантри-концерте Grand Ole Opry, исполнив таким образом его главную мечту.

Рэмси родился и прожил всю свою жизнь в городке под названием Голконда в штате Невада с населением около 200 человек. Он любит перепевать песни «отца» кантри-музыки Хэнка Уильямса и называет себя «простым деревенским парнем».

13 апреля в Калифорнии стартовал фестиваль Coachella, где в разные дни выступают Eminem , Бейонсе, The Weeknd и многие другие артисты. Выступавший на одной из сцен DJ Whethan неожиданно для зрителей вывел на сцену Рэмси, сказав перед этим, что следующий гость «не нуждается в представлении».

А вот так его встретила публика фестиваля.

