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Мойес: «Арнаутович словно Златан для футболистов „Вест Хэма“
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Мойес: «Арнаутович словно Златан для футболистов „Вест Хэма“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес похвалил австрийского нападающего команды Марко Арнаутовича.
— Для футболистов «Вест Хэма» Арнаутович отчасти является Златаном Ибрагимовичем, потому что он обладает нужным авторитетом и является примером для подражания, — приводит слова шотландского специалиста Squawka.com. — Арнаутович должен влиять на окружающих своими лидерскими качествами и тем, что он показывает на поле. Для него важно не только доверие, но и понимание, как можно достичь определенного уровня.
В 25 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ Арнаутович забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.
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