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Открыта регистрация участников на Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018
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Открыта регистрация участников на Всемирный форум по франчайзингу и Moscow Franchise Expo 2018 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Всемирный форум по франчайзингу и выставка Moscow Franchise Expo 2018 пройдут в Москве с 30 мая по 1 июня 2018 года. Форум объединит представителей органов власти, франчайзинговых ассоциаций, инвесторов. Мероприятия деловой программы пройдут в Центре международной торговли и ЦВК «Экспоцентр».
Основная идея Форума сформулирована в теме пленарного заседания «Франчайзинг — двигатель мировой экономики и инструмент международной кооперации». Участники обсудят то, как в современном мире на стыке технологий и человеческих ресурсов бизнеса создавать новые бренды и продвигать свои услуги.
В этом году на Всемирном форуме по франчайзингу экспертами выступят представители международных ассоциаций, главы крупных франчайзинговых компаний и инвесторов. В настоящий момент участие в Форуме подтвердили более 30 глав национальных франчайзинговых объединений. По словам исполнительного директора Европейской федерации франчайзинга Кэрол Шопры, впервые Мировой совет по франчайзингу (World Franchise Council) проводит одну из своих международных встреч в России.
Организаторы Всемирного форума и выставки по франчайзингу Фонд «Росконгресс» и Российская ассоциация франчайзинга.
Форум пройдет при поддержке Правительства Москвы, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Участие для делегатов и посетителей форума и выставки бесплатное.
Заявку на участие можно подать через форму на сайте http://forum.rusfranch.ru. Последний день приема заявок через официальный сайт — 28 мая 2018 года.
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