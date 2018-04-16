Сыграет ли Дзюба с «Зенитом»? Отвечает Божович 

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, что пока не наступила окончательная ясность в вопросе, выйдет ли нападающий туляков Артем Дзюба на поле в матче 27-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (встреча пройдет 22 апреля). Напомним, что форвард арендован «канонирами» у питерского клуба до конца сезона. В соглашении есть пункт, согласно которому футболист может сыграть против сине-бело-голубых, если будет заплачен штраф в 10 миллионов рублей.
— Дзюба сыграет против «Зенита»?
— Пока не известно.
— А когда ситуация прояснится?
— Через два-три дня, наверное, в четверг. Нужно ведь заплатить петербуржцам, чтобы он вышел на поле. Пока точного ответа нет.
— Но Артем готовится к матчу наравне со всеми?
— Да.
— Какова ситуация с Новосельцевым?
— Думаю, он не сможет сыграть. Такого пункта, как у Дзюбы, у него в соглашении нет. Джорджевич тоже не выступит против «Зенита» (российский защитник и черногорский нападающий также арендованы туляками у питерского клуба — Прим. В. А.)
— Дзюба сам заплатит 10 миллионов рублей или это сделает «Арсенал»?
— У меня нет такой информации. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Арсенал Т — Зенит