Нигматуллин: «Логотип РФПЛ — медведь с бодунища»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил новый логотип РФПЛ.

"В нашем случае можно провести параллель с английской Премьер-Лигой, говоря о ней, все сразу представляют льва. У англичан хороший стильный, узнаваемый логотип. Уровень РФПЛ, конечно же, нужно поднимать, должен быть свой стиль. Поэтому я выступаю «за» ребрендинг. Медведь — один из символов России, поэтому здесь вопросов нет. По-моему, он выбран из мультфильма «Маугли», так что получился немного африканский медведь. Но ничего страшного.

Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический.