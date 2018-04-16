Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил новый логотип РФПЛ.
"В нашем случае можно провести параллель с английской Премьер-Лигой, говоря о ней, все сразу представляют льва. У англичан хороший стильный, узнаваемый логотип. Уровень РФПЛ, конечно же, нужно поднимать, должен быть свой стиль. Поэтому я выступаю «за» ребрендинг. Медведь — один из символов России, поэтому здесь вопросов нет. По-моему, он выбран из мультфильма «Маугли», так что получился немного африканский медведь. Но ничего страшного.
Красные глаза у кого появляются? У тех, кто с бодуна. Получился медведь с бодунища, который пришел на футбол, поболеть за свою команду! Понятно, что это образ шуточный, саркастический.
В целом, логотип можно еще доработать. Его делала студия Артемия Лебедева, у них субъективный взгляд на стиль. Кому-то нравится, кому-то — нет. Но мы привыкнем. Несомненно, символ РФПЛ должен быть узнаваем в мире. Это серьезный бизнес-проект. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы брать что-то хорошее у английской Премьер-Лиги — пожалуй, самого успешного чемпионата”, — цитирует Нигматуллина «Спорт день за днем»:https://www.sportsdaily.ru.