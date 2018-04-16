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Владимир Бегунов: «Сборная России ни фига не выйдет из группы ЧМ-2018»
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Владимир Бегунов: «Сборная России ни фига не выйдет из группы ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Гитарист легендарного «Чайфа» Владимир Бегунов скептически относится к шансам сборной России на выход из группы домашнего чемпионата мира-2018. В интервью «СЭ» музыкант предложил футболистам национальной команды одну известную дворовую игру.
— Россия выйдет из группы? — вопрос Бегунову.
— Честно?
— Да. А как иначе?
— Вот честно-честно?
— Давайте.
— Да ни фига не выйдем.
— Почему? Египет с Салахом не обыграем?
— С языка у меня сняли фразу. Мы с пацанами недавно как раз обсуждали наши шансы. И пришли к выводу, что Египет нам не пройти, нереально… Сколько я видел игру нашей сборной — вроде бьем, бьем, но… Очень печально. Мне один знакомый, разбирающийся в футболе, говорит: сборников для начала нужно заставить играть в «точку».
— В «точку»?
— По чесноку эта игра называлась не «точка» — а «пятая точка». Ну вы понимаете. Помните, проигравшие становились спиной к сопернику. А те били мячом, стараясь попасть именно по мягкому месту. Просто дубасили! И это было таким стимулом не проиграть! Я, кривоногий, понимал, чем грозит поражение. Так что сборная должна познать горечь «поджопников», тогда будет всех рвать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью — скоро на сайте «СЭ»
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