Владимир Бегунов: «Сборная России ни фига не выйдет из группы ЧМ-2018»

Гитарист легендарного «Чайфа» Владимир Бегунов скептически относится к шансам сборной России на выход из группы домашнего чемпионата мира-2018. В интервью «СЭ» музыкант предложил футболистам национальной команды одну известную дворовую игру.

— Россия выйдет из группы? — вопрос Бегунову.

— Честно?

— Да. А как иначе?

— Вот честно-честно?

— Давайте.

— Да ни фига не выйдем.

— Почему? Египет с Салахом не обыграем?

— С языка у меня сняли фразу. Мы с пацанами недавно как раз обсуждали наши шансы. И пришли к выводу, что Египет нам не пройти, нереально… Сколько я видел игру нашей сборной — вроде бьем, бьем, но… Очень печально. Мне один знакомый, разбирающийся в футболе, говорит: сборников для начала нужно заставить играть в «точку».

— В «точку»?

— По чесноку эта игра называлась не «точка» — а «пятая точка». Ну вы понимаете. Помните, проигравшие становились спиной к сопернику. А те били мячом, стараясь попасть именно по мягкому месту. Просто дубасили! И это было таким стимулом не проиграть! Я, кривоногий, понимал, чем грозит поражение. Так что сборная должна познать горечь «поджопников», тогда будет всех рвать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью — скоро на сайте «СЭ»