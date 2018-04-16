Фобер: игрокам важно тратить своё время на борьбу с дискриминацией в футболе 

Бывший полузащитник «Реала» Жюльен Фобер на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДА и против» высказался по поводу борьбы с дискриминацией в футболе.
«Я рад быть здесь. Многие говорили о дискриминации, поэтому очень важно присоединиться к движению против этого. Я считаю, что нам, как футболистам, важно тратить своё время, использовать своё имя, чтобы с этим бороться. Как и Питер Одемвингие, я хочу сделать этот мир лучше. Моя обязанность это делать», — передаёт слова Фобера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.