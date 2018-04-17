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ФИФА может отклонить заявку Марокко на ЧМ-2026 из-за закона об однополой связи
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ФИФА может отклонить заявку Марокко на ЧМ-2026 из-за закона об однополой связи 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Международная федерация футбола (ФИФА) может лишить Марокко права проведения чемпионата мира в 2026 году из-за закона. предусматривающего тюремное заключение (от полугода до трёх лет) за однополую связь. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Доклад Марокко о правах человека, представленный в ФИФА, не касается вопроса, который очень хорошо известен властям страны.
Очевидно, что государство не сможет принять меры, направленные против дискриминационных актов в адрес лиц нетрадиционной ориентации", — сказал президент марокканской ассоциации по правам человека Ахмед Эль Хайи в интервью Associated Press.
ФИФА исключает возможность проводить турниры уровня чемпионата мира в странах. где имеют место преследования по различным признакам (расовая или религиозная принадлежность, сексуальная ориентация и т.д.). Если заявка Марокко будет отклонена, совместная заявка США, Канады и Мексики будет единственной, претендующей на проведение турнира.
Страну-хозяйку ЧМ-2026 объявят 13 июня 2018 года.
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