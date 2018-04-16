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Закон о преследовании геев может помешать Марокко принять ЧМ-2026
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Закон о преследовании геев может помешать Марокко принять ЧМ-2026 

SPORT24.ru 1 час назад
Статья законодательства, предусматривающая от полугода до трех лет тюрьмы за однополую связь, может поставить точку на наджедах Марокко провести чемпионат мира по футболу 2026 года.
Согласно правилам ФИФА турнир подобного уровня не может проводиться в стране, где на государственном уровне имеют место преследования по различного рода признакам (расовая или религиозная принадлежность, сексуальная ориентация и т.д).
— Доклад Марокко о правах человека, представленный в ФИФА, не касается вопроса, который очень хорошо известен властям страны, — сказал президент Марокканской ассоциации по правам человека Ахмед Эль Хайи в интервью AP. — Очевидно, что если чемпионат мира 2026 года пройдет в Марокко, то лица нетрадиционной ориентации не будут чувствовать себя в безопасности, а государство не сможет принять меры, направленные против дискриминационных актов в их адрес.
Единственным конкурентом Марокко в борьбе за право проведения ЧМ-2026 является совместная заявка США, Канады и Мексики. Страну-хозяйку мундиаля объявят 13 июня 2018 года.
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