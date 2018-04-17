Дворкович: борьба с дискриминацией будет важным направлением во время ЧМ-2018

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Борьба с различными формами проявления дискриминации будет важным направлением работы во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович

Во вторник в Москве проходит благотворительный матч в поддержку борьбы со СПИДом и против дискриминации.

"Мы рассчитываем, что работа по всем фронтам — от принятия организационных и финансовых мер, пропаганды, медицинской помощи до привлечения внимания к этому важнейшие делу — даст результат. Мы хотим это сделать в преддверии и во время чемпионата мира 2018 года. Борьба с дискриминацией любых форм будет одной из линий нашей общей работы, которая будет пронизывать весь чемпионат", — сказал Дворкович.

"Мы сделаем все, чтобы у нас не было случаев дискриминации. Но если такое и будет, то не должно быть толерантности к таким людям. Будем бороться с этим вместе", — сказал Дворкович.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.