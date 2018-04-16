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Дворкович: во время ЧМ-2018 мы можем показать, насколько равно относимся ко всем
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Дворкович: во время ЧМ-2018 мы можем показать, насколько равно относимся ко всем 

Чемпионат.com 57 минут назад
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДА и против дискриминации» высказался по поводу важности борьбы с дискриминацией в преддверии чемпионата мира — 2018.
«Думаю, конференция будет хорошей основой в активизации борьбы со СПИДом в России и мире. Мы рады внести вклад в освещение этой проблемы посредством привлечения футболистов, политиков и других известных лиц.
Надеюсь, наши усилия принесут отдачу, и мы продолжим работу по предотвращению дискриминации в любой сфере, во время чемпионата мира решив проблему расизма, гендерных отношений. Уверен, всем будет приятно принять участие в мундиале и почувствовать дружелюбною атмосферу. Дискриминация — не системная проблема России.
Для меня футбол — больше, чем соревнование. Если бы вы спросили меня 10 лет назад, чего я жду от чемпионата мира, я бы ответил, что хочу выхода нашей сборной из группы. Сейчас я уже не думаю так. Безусловно, спортивные амбиции не улетучились, но я смотрю шире. Мы можем показать культуру и традиции, показать, насколько равно мы относимся ко всем. Футбольный матч длится 90 минут, а болельщики будут тут несколько недель, когда они смогут познакомиться с нашей страной», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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