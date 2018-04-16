Дворкович: во время ЧМ-2018 мы можем показать, насколько равно относимся ко всем

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДА и против дискриминации» высказался по поводу важности борьбы с дискриминацией в преддверии чемпионата мира — 2018.

«Думаю, конференция будет хорошей основой в активизации борьбы со СПИДом в России и мире. Мы рады внести вклад в освещение этой проблемы посредством привлечения футболистов, политиков и других известных лиц.

Надеюсь, наши усилия принесут отдачу, и мы продолжим работу по предотвращению дискриминации в любой сфере, во время чемпионата мира решив проблему расизма, гендерных отношений. Уверен, всем будет приятно принять участие в мундиале и почувствовать дружелюбною атмосферу. Дискриминация — не системная проблема России.