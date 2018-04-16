«Рома» интеруется полузащитником «Сампдории» Торрейрой

В этом сезоне 22-летний хавбек, имеющий гражданство Уругвая и Испании, в 31 матче чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

СМИ также сообщают, что другим претендентом на Торрейру является «Наполи».