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«Рома» интеруется полузащитником «Сампдории» Торрейрой
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«Рома» интеруется полузащитником «Сампдории» Торрейрой 

Советский спорт 53 минуты назад
В этом сезоне 22-летний хавбек, имеющий гражданство Уругвая и Испании, в 31 матче чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
СМИ также сообщают, что другим претендентом на Торрейру является «Наполи».
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