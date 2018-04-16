Букмекер выплатил деньги за ставки на победу «Ювентуса» над «Реалом» со счетом 3:0 

Напомним, в среду «Реал» принял «Ювентус» в ответном поединке четвертьфинала Лиги Чемпионов (3:1). Первая игра в Турине завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентус» вел по ходу встречи со счетом 3:0, однако на последней минуте игры в ворота итальянского клуба назначили пенальти. Роналду реализовал 11-метровый, и этот гол позволил «Королевскому клубу» пройти в полуфинал турнира. До сих пор не утихают споры о справедливости назначения пенальти, а букмекерская компания Favbet приняла решение утешить болельщиков «Ювентуса», которые верили в победу своего коллектива в ответном матче со счетом 3:0. Ставки на «Ювентус» в ответном матче с «Реалом» со счетом 3:0 были рассчитаны как выигрышные. Отмечается, что в БК Favbet 31 игрок верил в такой исход ответного противостояния между «Реалом» и Ювентусом» и они получили выигрыши по своим ставкам. Добавим, 13 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Чемпионов.