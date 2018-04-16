Ещё
Букмекер выплатил деньги за ставки на победу «Ювентуса» над «Реалом» со счетом 3:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

Букмекер выплатил деньги за ставки на победу «Ювентуса» над «Реалом» со счетом 3:0 

Vprognoze.ru 44 минуты назад
Фото: Vprognoze.ru
Напомним, в среду «Реал» принял «Ювентус» в ответном поединке четвертьфинала Лиги Чемпионов (3:1). Первая игра в Турине завершилась победой «Реала» со счетом 3:0. В ответном матче «Ювентус» вел по ходу встречи со счетом 3:0, однако на последней минуте игры в ворота итальянского клуба назначили пенальти. Роналду реализовал 11-метровый, и этот гол позволил «Королевскому клубу» пройти в полуфинал турнира. До сих пор не утихают споры о справедливости назначения пенальти, а букмекерская компания Favbet приняла решение утешить болельщиков «Ювентуса», которые верили в победу своего коллектива в ответном матче со счетом 3:0. Ставки на «Ювентус» в ответном матче с «Реалом» со счетом 3:0 были рассчитаны как выигрышные. Отмечается, что в БК Favbet 31 игрок верил в такой исход ответного противостояния между «Реалом» и Ювентусом» и они получили выигрыши по своим ставкам. Добавим, 13 апреля состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Чемпионов.
Vprognoze.ru: последние новости
Букмекеры оценили шансы «Ювентуса» обыграть «Реал» в ответном матче Лиги Чемпионов Букмекеры: «Спартак» продлит победную серию в матче с «Уралом» ФИФА начала расследование по факту расистских выкриков на матче Россия-Франция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы53
Ковальчук не примет участия в ЧМ-2018
Петуха кинули в тренера футбольного клуба5
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Назван состав сборной на Чешские хоккейные игры
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение