Одемвигие: очень рад приехать на родину, в Россию, не теряю с ней связь

Нападающий Питер Одемвингие, известный по выступлению за «Локомотив», а ныне защищающий цвета индонезийского клуба «Мадура Юнайтед», на пресс-конференции по случаю проведения в Москве первого матча Всемирного Кубка ЮНЭЙДС «За прекращение эпидемии СПИДа и против дискриминации» поделился впечатлениями от возвращения в Россию. «Я очень рад приехать на родину. Здесь моя мама и друзья. Очень рад видеть многолетнего капитана нашей национальной команды — Смертина. Той работой, которую он проводит, я бы тоже хотел заниматься после завершения карьеры. Нас ждет очень большое событие — чемпионат мира. Думаю, мы выполним все обещания, которые дали миру. Я не теряю связь с родиной — Россией. Но я — папа троих детей, поэтому нечасто приезжал. Наверстаю всё после завершения карьеры", — передаёт слова Одемвигие корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин