«Химки» обыграли «Спартак-2» и обошли его в таблице

«Химки» победили «Спартак-2» в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. Подмосковный клуб обошел «Спартак-2» в турнирной таблице, поднявшись на 11-е место. Красно-белые идут 13-ми. Первенство России 33-й тур "Химки" — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (0:0) Гол: Петрусев, 66. "Химки": Исупов, Данилкин, Лисинков, Заика, Шумских, Петрусев (Алибеков, 90), Поярков (Батов, 83), Мостовой, Талалай, Машуков (М. С. Яковлев, 63), Веркашанский (Зубарев, 90+1). "Спартак-2": Терешкин, Сокол, Лихачев, Мамин, Пантелеев, Еременко (Давыдов, 46), Тюнин, Рудковский (Леонтьев, 68), Полубояринов, Руденко, Сакала. Предупреждения: Поярков, 32. Мамин, 52. Зубарев, 90+1. Судья: Федоров (Петрозаводск). Химки. Стадион «Новые Химки».