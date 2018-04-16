Ещё
«Химки» обыграли «Спартак-2» и обошли его в таблице
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Химки» обыграли «Спартак-2» и обошли его в таблице 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«Химки» победили «Спартак-2» в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. Подмосковный клуб обошел «Спартак-2» в турнирной таблице, поднявшись на 11-е место. Красно-белые идут 13-ми.
Первенство России
33-й тур  "Химки" — «Спартак-2» (Москва) — 1:0 (0:0)
Гол: Петрусев, 66.
"Химки": Исупов, Данилкин, Лисинков, Заика, Шумских, Петрусев (Алибеков, 90), Поярков (Батов, 83), Мостовой, Талалай, Машуков (М. С. Яковлев, 63), Веркашанский (Зубарев, 90+1).
"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Лихачев, Мамин, Пантелеев, Еременко (Давыдов, 46), Тюнин, Рудковский (Леонтьев, 68), Полубояринов, Руденко, Сакала.
Предупреждения: Поярков, 32. Мамин, 52. Зубарев, 90+1.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
Химки. Стадион «Новые Химки».
Спорт-Экспресс: последние новости
Виталий Мутко: "В уханье на матче с Францией подозреваются пять-шесть человек" СМИ: на решение Иньесты повлияло вино Зоозащитники возмущены появлением медведя на футбольном матче в России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ120
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга7
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Божович оценил шансы Дзюбы на участие в матче с «Зенитом»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение