Ещё
Арбитр Чистяков: признаю, трактовал эпизод со Смоловым неверно, это был пенальти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арбитр Чистяков: признаю, трактовал эпизод со Смоловым неверно, это был пенальти 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Арбитр Артём Чистяков прокомментировал своё решение дать жёлтую карточку за симуляцию нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову в матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Я совсем недавно работаю в Премьер-Лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идёт в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, всё это пропускаем через себя. Понятно, ошибся, и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар. Я, в принципе, находился в оптимальной позиции. Но после того, как мы посмотрели видеоповторы и с инспектором проанализировали, почему я так поступил, решили: если бы я сместился на метра 3-4 левее, то более чётко просматривал бы эпизод. Второе — Смолов прокинул мяч вперёд, и я начал смотреть дальше, когда будет единоборство между Гранквистом и защитником «Арсенала». Но в тот момент, когда я понял, что единоборства не будет, уже поворачиваю голову и смотрю, что происходит в конечной стадии. Я увидел, что нога Хагуша и нога Смолова находятся на земле. После этого Фёдор подкидывает ногу вверх и просто кувыркается. Эпизод очень динамичный, и у меня не было сомнений в том, что нападающий падает неестественно, очень картинно. Я допустил ошибку, потому что видел конечную фазу этого единоборства. Мне трудно комментировать высказывания о заговоре. Я выхожу на поле, как и любой судья. По поводу заказа — это полный абсурд. Видел эпизод именно так, как объяснил. Конечно, на повторах всё чётко видно, особенно из-за ворот, когда идёт наступание Смолову на ногу. Но повторюсь, что ни в коем случае ни заказа, ни чего-то подобного не было. Я судил то, что видел на поле. Отменять ли карточку Смолову? Это не мне решать. Я в этой ситуации, наверное, некомпетентен.
Конечно, я после игры анализировал этот эпизод. Понимаю, что ошибся, и ни в коем случае моё решение не носило какого-то намеренного зла. Приношу извинения. Я очень трудно переживаю этот эпизод. Конечно, не хочется, чтобы подобное повторялось", — сказал Чистяков в эфире программы «Свисток».
Чемпионат.com: последние новости
Рапирист Бородачёв и саблистка Большакова — чемпионы Европы по фехтованию U23 Комитет по этике рассмотрит дело, связанное с интервью Авдонченко «Чемпионату» Созин: столько сказано о судьях — комитет по этике должен работать круглосуточно
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле14
Смолов прокомментировал решение КДК РФС1
Моуринью решил разогнать всю команду
Украинец Усик отказался проводить бой в России46
КДК отклонил апелляцию «Краснодара»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение