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«Краснодар» попросил РФПЛ направить письмо в РФС по поводу предупреждения Смолова
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«Краснодар» попросил РФПЛ направить письмо в РФС по поводу предупреждения Смолова 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Клуб «Краснодар» обратился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой инициировать обращение в Контрольно-квалификационную комиссию Российского футбольного союза (ККК РФС). Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор лиги Виктор Пышкин.
На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующую встречу российского первенства с ЦСКА. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра, а глава судейского департамента и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибку судьи.
"Краснодар" обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в ККК РФС по поводу карточки Смолова. Мы направили туда письмо, где было принято решение, которое комментировать не можем", — сообщил Пышкин.
"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 47 очков в 26 матчах, ЦСКА идет четвертым — 45 очков в 25 играх, лидирует московский «Локомотив» с 55 очками, вторым идет "Спартак" (50). Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в Москве 22 апреля.
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