«Краснодар» попросил РФПЛ направить письмо в РФС по поводу предупреждения Смолова

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Клуб «Краснодар» обратился в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой инициировать обращение в Контрольно-квалификационную комиссию Российского футбольного союза (ККК РФС). Об этом на пресс-конференции сообщил спортивный директор лиги Виктор Пышкин

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и тульским «Арсеналом» (3:0), который прошел в субботу, Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующую встречу российского первенства с ЦСКА. После игры нападающий раскритиковал действия арбитра, а глава судейского департамента и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал ошибку судьи.

"Краснодар" обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в ККК РФС по поводу карточки Смолова. Мы направили туда письмо, где было принято решение, которое комментировать не можем", — сообщил Пышкин.