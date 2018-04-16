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Сергей Прядкин: «Слова Смолова — это эмоции»
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Сергей Прядкин: «Слова Смолова — это эмоции» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал».
Напомним, в этой встрече форварду «быков» ошибочно была показана желтая карточка — она стала четвертой по счету и встречу 27 тура, с ЦСКА, он пропускает. Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает отмены ошибочного предупреждения.
— На финише эмоции захлестывают всех, — говорит Прядкин. — Считаю, что высказывания Федора, которого знаю как футболиста, который никогда не симулирует, это эмоции. Могу его понять, но надо дождаться завтрашнего заседания контрольно-квалификационной комиссии, и потом делать выводы.
— Что касается слов о том, какой у нас чемпионат, — продолжил Прядкин. — Чемпионат у нас хороший, накал высокий, и не во всех лигах такая плотность в таблице, такая борьба. Турнир непредсказуем. Хотел бы успокоить страсти. Понятно, что ошибки арбитров неприятны, но они были, есть и будут.
— Планируете поменять регламент — в том смысле, чтобы в случае несправедливого решения арбитра отменить предупреждение?
— Если будет такое ходатайство, рассмотрим его и выйдем с предложением в РФС. Но только перед стартом следующего сезона. И еще раз хочется пожелать арбитрам очень внимательной, квалифицированной работы.
— Ваше мнение о новом логотипе чемпионата?
— Логотип одобрен. Ждем, когда студия доработает — возможно, изменим цветовую гамму. Затем предстоит патентирование, одобрение общего собрание. Мне медведь как символ нравится. Это символ России. Клубы поддержали такое решение. (Сергей ЕГОРОВ)
Судья, ты что натворил?! «Краснодар» разгромил Дзюбу, но лишился Смолова // Подробности судейского скандала со Смоловым // Бутенко — о желтой карточке Смолова // «Если мою желтую карточку не отменят, все понятно с нашим чемпионатом» // Чистяков отобрал у Галицкого 12 миллионов евро. И он не виноват
Спорт-Экспресс: последние новости
Андрей Кузьменко: "ЦСКА надеется, что в Москве будет другой хоккей" Максим Деменко: "Может быть, Чистяков был заинтересован в том, чтобы дать Смолову карточку" Андрей Светлаков: "СКА и "Ак Барс" играют в разный хоккей"
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