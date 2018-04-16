Сергей Прядкин: «Слова Смолова — это эмоции»

Президент премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал».

Напомним, в этой встрече форварду «быков» ошибочно была показана желтая карточка — она стала четвертой по счету и встречу 27 тура, с ЦСКА, он пропускает. Дисциплинарный регламент РФС не предусматривает отмены ошибочного предупреждения.

— На финише эмоции захлестывают всех, — говорит Прядкин. — Считаю, что высказывания Федора, которого знаю как футболиста, который никогда не симулирует, это эмоции. Могу его понять, но надо дождаться завтрашнего заседания контрольно-квалификационной комиссии, и потом делать выводы.

— Что касается слов о том, какой у нас чемпионат, — продолжил Прядкин. — Чемпионат у нас хороший, накал высокий, и не во всех лигах такая плотность в таблице, такая борьба. Турнир непредсказуем. Хотел бы успокоить страсти. Понятно, что ошибки арбитров неприятны, но они были, есть и будут.

— Планируете поменять регламент — в том смысле, чтобы в случае несправедливого решения арбитра отменить предупреждение?

— Если будет такое ходатайство, рассмотрим его и выйдем с предложением в РФС. Но только перед стартом следующего сезона. И еще раз хочется пожелать арбитрам очень внимательной, квалифицированной работы.

— Ваше мнение о новом логотипе чемпионата?

— Логотип одобрен. Ждем, когда студия доработает — возможно, изменим цветовую гамму. Затем предстоит патентирование, одобрение общего собрание. Мне медведь как символ нравится. Это символ России. Клубы поддержали такое решение. ( Сергей ЕГОРОВ

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