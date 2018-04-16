Приморцев шокировало видео, на котором мать избивает трёхмесячную дочь

«Лучше бы я сделала вовремя аборт».

Инстаграм-паблик «Экипажи ДПС» опубликовал видео, на котором трёхмесячную дочь якобы избивает его мать, проживающая во Владивостоке.

Уточняется, что это видео было записано для отца ребенка. По словам женщины, дочь «мешает ей жить». «Лучше бы я сделала вовремя аборт», — говорит голос за кадром.