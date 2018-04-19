Более 1 тыс. человек стали участниками отборочного этапа соревнований WorldSkills в Москве

Более 1 тыс. человек принимают участие в проходящих в Москве отборочных соревнованиях для участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

«Более 1 тыс. участников со всей России борются за право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 г. Соревнования проходят по компетенциям для участников в возрасте от 16 до 22 лет и для школьников 14-16 лет. В этом году трек WorldSkills Junior впервые включен во всероссийский отборочный этап. Участвуют 63 конкурсанта, 38 экспертов от Москвы», — пояснили в пресс-службе.

Отборочные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills стартовали в столице 16 апреля. Отборочный этап завершится 26 апреля. Победители соревнований отправятся в Южно-Сахалинск, где 8-12 августа состоится финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 г.