Чемпионат профессионалов: студенты готовы состязаться

В понедельник, 16 апреля, состоялось открытие Всероссийских отборочных соревнований за право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

На торжественную церемонию в технопарк «Москва» приехали ребята из более чем 40 регионов страны. Все они уже стали лучшими в своих областях на региональном этапе чемпионата. И уже сегодня, в первый соревновательный день, многим из них предстоит состязаться между собой за право выхода в финал в таких компетенциях, как парикмахерское искусство, огранка ювелирных изделий, вебдизайн и кирпичная кладка и многих других. Всего в этом году соревнования пройдут по 38 компетенциям для участников в возрасте от 16 до 22 лет.

В этом году ребят ждал сюрприз — впервые во Всероссийский отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia включили соревнования, где за победу поборются школьники и студенты в возрасте от 14 до 16 лет. Среди них и студент первого курса столичного колледжа архитектуры и строительства № 7 Туран Сулейманов. Молодой человек претендует на победу в компетенции «Производство мебели», хотя в колледже обучается по направлению «управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

— Я увлекаюсь производством мебели не так давно, но уже могу составить конкуренцию очень многим! — говорит Туран. — На соревновании нам нужно будет сделать табурет. Я надеюсь, что моих умений и фантазии хватит для победы.

Колледж архитектуры и градостроительства может похвастаться большим количеством своих студентов, которые показывают высокий результат на чемпионате. Так, студентка четвертого курса Настя Зиновьева стала лучшей в Москве по направлению «промышленный дизайн». На региональном этапе соревнований девушка усовершенствовала чайник, снабдив его окошками для регулирования уровня воды и крутящейся подставкой. На этот раз фантазию девушке предстоит проявить в работе над промышленным вентилятором. Cвои разработки ребята расписывают на черновиках, а затем печатают на 3D-принтерах.

— Немного волнуюсь, потому что еще точно не знаю, какое задание перед нами будет стоять, — делится Настя. — Участников с каждым годом в нашей компетенции становится больше, и такой ажиотаж вокруг чемпионата очень подбадривает!

Несмотря на атмосферу высокой конкуренции, которая царит даже на церемонии открытия, Настя с легкостью находит общий язык со студенткой из Екатеринбурга Ирой Дягилевой. Девушки выступят в одной компетенции, но это не мешает им общаться и дружить.

— Надеюсь, что чемпионат порадует меня не только хорошим результатом, но и новыми друзьями, — говорит студентка Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства Ира Дягилева.

Основной площадкой для состязаний стал технополис «Москва». Всего же к чемпионату подготовили площадки 14 столичных колледжей. Все они оснащены необходимым современным оборудованием. В этом году участниками отборочного этапа стали более тысячи человек.

— Покажите все, на что вы способны, — поддержала ребят эксперт WorldSkills Russia Валерия Наумкина. — За вас болеют регионы, педагоги, родители и мы. Поэтому ни шагу назад, только вперед!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Неумывакин , начальник управления реализации государственной политики в сфере образования департамента образования города Москвы:

— Чемпионат помогает поднять престиж рабочих профессий, которые сейчас очень важны во всем мире, в том числе в России. С каждым годом регионов, которые участвуют в отборочном соревновании, становится больше, а значит, молодые люди стремятся к профессионализму, к высоким результатам. И эти результаты студенты каждый раз только улучшают, выигрывая европейские соревнования, мировое первенство. Тем самым доказывают, что в нашей стране много талантливых детей, большие перспективы. Выбрать сильнейшего будет непросто. Но от этого и состязаться ребятам только интереснее. WorldSkills — настоящий праздник профессионализма. Все участники так или иначе уже победители. Хочу пожелать ребятам успехов, силы духа. Вам нужно собраться с мыслями, силами и показать свой уровень. Борьба будет нешуточной. И пусть она будет честной.

КСТАТИ

Соревнования национального чемпионата «Молодые профессионалы» — самые масштабные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в России среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Они служат профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему образования лучших мировых практик.