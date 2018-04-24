Отборочные соревнования для финала чемпионата WorldSkills Russia стартовали в Подмосковье

В Подмосковье начались отборочные соревнования на право участия в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018, сообщается на сайте министерства образования Московской области.

С 23 по 27 апреля 2018 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» (Московская область, Одинцовский район) проходят Отборочные соревнования на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018», — говорится в сообщении.

В этом году Подмосковье стало площадкой отборочных соревнований по восьми компетенциям: ландшафтный дизайн, малярные и декоративные работы, мехатроника, облицовка плиткой, промышленная робототехника, сухое строительство и штукатурные работы, управление беспилотными летательными аппаратами, электромонтаж.

В соревнованиях участвуют более 300 молодых профессионалов (в том числе 50 юниоров в возрасте 14-16 лет) и 316 экспертов из 77 регионов РФ. Победители отборочных соревнований поедут отстаивать честь своего региона в финале национального чемпионата, который пройдет в августе в Южно-Сахалинске.