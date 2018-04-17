Отборочные соревнования для национального чемпионата WorldSkills пройдут в 17 регионах

МОСКВА, 17 апреля. / ТАСС /. Финальный этап отбора конкурсантов к VI Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в 17 регионах России, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе движения.

В 2018 году финал чемпионата пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. «Тех, кому предстоит отстоять честь своего региона на самых масштабных состязаниях профессионального мастерства в России, выберут по итогам отборочных соревнований в 17 регионах страны», — уточнили в пресс-службе.

За право выйти в финал будут бороться победители 85 региональных первенств, которые проходили с сентября прошлого года и завершились в марте 2018 года. В чемпионатах приняли участие более 17 тыс. конкурсантов, профессиональные навыки школьников, студентов колледжей и вузов оценивали более 20 тыс. экспертов.

"Отборочные соревнования разделены по регионам в соответствии с компетенциями на базе лучших образовательных и производственных площадок страны. Это обеспечивает всем участникам работу в равных условиях и на новейшем оборудовании", — приводит пресс-служба слова гендиректора союза «Молодые профессионалы» Роберта Уразова

Компетенции для регионов

В Москве отбор продет по 29 компетенциям, включая WorldSkills Juniors. Ростовская область примет конкурсантов по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», Северная Осетия — «Выпечка осетинских пирогов», Самарская область — «Физическая культура и спорт».

В Иванове пройдут соревнования по технологиям моды, в Екатеринбурге — по хлебопечению, в Великом Новгороде — по туризму, а также ветеринарии, в Сибае (Башкирия) — по архитектурной обработке камня, а в Сургуте — по кондитерскому делу и ресторанному сервису.

Финалистов по электронике, лабораторному химическому анализу и поварскому делу выберут в Чебоксарах, а по столярному делу и преподаванию музыки в школе — в Красноярске. Московская область проведет отборочные соревнования по восьми компетенциям, Ярославская и Ульяновская области — по пяти. В Комсомольске-на-Амуре студенты примут участие в состязаниях по восьми компетенциям, в Казани — по семи, в Якутске — по шести, в Тюмени — по трем.

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди студентов колледжей и техникумов от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет. Ожидается, что в Южно-Сахалинске на площадке комплекса «Аллея» и аэродрома Пушистый за выступлениями 800 конкурсантов будут наблюдать 50 тыс. гостей со всех регионов страны.