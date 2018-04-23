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Отборочные соревнования к финалу VI чемпионата Worldskills Russia стартуют в Подмосковье
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Отборочные соревнования к финалу VI чемпионата Worldskills Russia стартуют в Подмосковье 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. В подмосковной Кубинке в понедельник стартуют отборочные соревнования к финалу VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) — 2018, мероприятия пройдут на территории Военно-патриотического парк «Патриот».
По данным пресс-службы Worldskills Russia, отборочные соревнования пройдут по восьми компетенциям: мехатроника, облицовка плиткой, сухое строительство и штукатурные работы, малярные и декоративные работы, ландшафтный дизайн, промышленная робототехника, управление беспилотными летательными аппаратами, электромонтаж. В отборочных соревнованиях примут участие более 600 человек из 77 регионов России.
Финал чемпионата пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. Участники WorldSkills Russia из разных регионов страны будут демонстрировать навыки в 62 профессиональных компетенциях из 6 блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта. Состав конкурсантов национального финала определится по итогам отборочных соревнований, на которых имеют право выступить победители 85 региональных чемпионатов.
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