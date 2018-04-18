Начался третий этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу — 2018

Сегодня стартовал третий и заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС

Билеты будут продаваться до завершения турнира 15 июля. Приобрести их можно в порядке живой очереди на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

ФИФА также выделила 350 тыс. билетов четвертой категории для резидентов РФ. Эти билеты стоят меньше обычных: самый дешевый на матч группового этапа — 1280 рублей, на встречи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена реализовать 2,7 млн билетов на футбольном мировом первенстве в России.