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Начался третий этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу — 2018
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Начался третий этап продаж билетов на игры чемпионата мира по футболу — 2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сегодня стартовал третий и заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
Билеты будут продаваться до завершения турнира 15 июля. Приобрести их можно в порядке живой очереди на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА также выделила 350 тыс. билетов четвертой категории для резидентов РФ. Эти билеты стоят меньше обычных: самый дешевый на матч группового этапа — 1280 рублей, на встречи 1/8 финала — 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место — 3800 рублей, на полуфиналы — 4480 рублей.
Ранее сообщалось, что ФИФА намерена реализовать 2,7 млн билетов на футбольном мировом первенстве в России.
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