Вальверде: «Иньеста должен сам принять решение о своем будущем»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Также специалист прокомментировал информацию о после завершения сезона полузащитника Андерса Иньесты.

— Мы встречались с «Сельтой» уже три раза в этом сезоне, — приводит слова Вальверде Marca. — Эта команда показывает интересный футбол. По сравнению с последней игрой против «Валенсии» у нас будут изменения в составе. Мы хотим взять три очка. У нас напряженный график в последние недели. Одна важная игра сменяет другую, но победная ментальность команды не должна меняться. Возможный уход Иньесты? Я не хотел бы говорить на эту тему, поскольку по ней нет официальной информации от самого игрока. Тем не менее в футболе случаются самые разные вещи, Андерс должен сам обозначить свое решение.

Встреча в Виго состоится во вторник и начнется в 22:00 по московскому времени.