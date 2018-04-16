Ещё
Вальверде: «Иньеста должен сам принять решение о своем будущем»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вальверде: «Иньеста должен сам принять решение о своем будущем» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты». Также специалист прокомментировал информацию о после завершения сезона полузащитника Андерса Иньесты.
— Мы встречались с «Сельтой» уже три раза в этом сезоне, — приводит слова Вальверде Marca. — Эта команда показывает интересный футбол. По сравнению с последней игрой против «Валенсии» у нас будут изменения в составе. Мы хотим взять три очка. У нас напряженный график в последние недели. Одна важная игра сменяет другую, но победная ментальность команды не должна меняться. Возможный уход Иньесты? Я не хотел бы говорить на эту тему, поскольку по ней нет официальной информации от самого игрока. Тем не менее в футболе случаются самые разные вещи, Андерс должен сам обозначить свое решение.
Встреча в Виго состоится во вторник и начнется в 22:00 по московскому времени.
SPORT24.ru: последние новости
Тарделли: «По моей информации, сборная Италии договорилась с Манчини» Салах признан автором лучшего гола в четвертьфинале Лиги чемпионов Нигматуллин: «Логотип РФПЛ - медведь с бодунища»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ129
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга9
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
«Ак Барс» победил ЦСКА1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение