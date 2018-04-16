Экс-игрок сборной Италии рассказал о переговорах Манчини о работе в сборной

"Исходя из информации, которую я имею, на данный момент уже существует соглашение с Роберто Манчини. Конечно, все имена, которые назывались в последние месяцы, все еще не потеряли актуальности", — цитирует Тарделли Il Piccolo.

Он также добавил, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не заинтересован в работе со сборной.

Ранее сообщалось, что Манчини прилетел в Рим для переговоров о работе в сборной Италии.