Экс-игрок сборной Италии рассказал о переговорах Манчини о работе в сборной 

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии по футболу Марко Тарделли заявил, что главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини достиг договоренности о работе в национальной команде страны, сообщает "Советский спорт".
"Исходя из информации, которую я имею, на данный момент уже существует соглашение с Роберто Манчини. Конечно, все имена, которые назывались в последние месяцы, все еще не потеряли актуальности", — цитирует Тарделли Il Piccolo.
Он также добавил, что бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не заинтересован в работе со сборной.
Ранее сообщалось, что Манчини прилетел в Рим для переговоров о работе в сборной Италии.