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Виталий Мутко: «В уханье на матче с Францией подозреваются пять-шесть человек»
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Виталий Мутко: «В уханье на матче с Францией подозреваются пять-шесть человек» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал «СЭ» о ходе расследования по поиску лиц, ухавших в адрес французских футболистов во время товарищеского матча Россия — Франция (1:3, 27 марта) в Санкт-Петербурге.
Погба ухали? Главное по теме
— Идентифицированы ли те, кто ухал? Наши коллеги этим занимаются. Наброски есть. Это пять-шесть человек… Но это непростая тема. Это может быть и специально нанятый корреспондентом человек, понимаете? — сказал Мутко. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ФИФА возбудило дело в отношении РФС в связи с расистским поведением болельщиков на игре в Санкт-Петербурге. Мутко подчеркнул, что РФС борется с расизмом так же усердно, как ФИФА и УЕФА. — Возбудили дело? Давайте работать вместе — в борьбе с расизмом мы заинтересованы так же, как ФИФА и УЕФА, — отметил вице-премьер РФ.
— Когда говорят о расизме в нашем футболе… На самом же деле, нет никакого расизма. Вот, была игра в Калининграде между «Балтикой» и «Крыльями Советов». И там нападающего (Мутко имеет в виду ивуарийского форварда «Балтики» Сенина Себаи. — Прим. «СЭ») овациями чуть ли не весь стадион провожал с поля. Почему об этом не рассказывают? А там же были и CNN, и BBC. Да кого там только не было! Но об этом никто не написал, — сказал Мутко. (Илья АНДРЕЕВ)
Напомним, что ранее ФИФА завела дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча​.
Полностью интервью Мутко — скоро на «СЭ»
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