Виталий Мутко: «В уханье на матче с Францией подозреваются пять-шесть человек»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал «СЭ» о ходе расследования по поиску лиц, ухавших в адрес французских футболистов во время товарищеского матча Россия — Франция (1:3, 27 марта) в Санкт-Петербурге.

Погба ухали? Главное по теме

— Идентифицированы ли те, кто ухал? Наши коллеги этим занимаются. Наброски есть. Это пять-шесть человек… Но это непростая тема. Это может быть и специально нанятый корреспондентом человек, понимаете? — сказал Мутко. Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ФИФА возбудило дело в отношении РФС в связи с расистским поведением болельщиков на игре в Санкт-Петербурге. Мутко подчеркнул, что РФС борется с расизмом так же усердно, как ФИФА и УЕФА . — Возбудили дело? Давайте работать вместе — в борьбе с расизмом мы заинтересованы так же, как ФИФА и УЕФА, — отметил вице-премьер РФ.

— Когда говорят о расизме в нашем футболе… На самом же деле, нет никакого расизма. Вот, была игра в Калининграде между «Балтикой» и «Крыльями Советов». И там нападающего (Мутко имеет в виду ивуарийского форварда «Балтики» Сенина Себаи. — Прим. «СЭ») овациями чуть ли не весь стадион провожал с поля. Почему об этом не рассказывают? А там же были и CNN , и BBC. Да кого там только не было! Но об этом никто не написал, — сказал Мутко. ( Илья АНДРЕЕВ

Напомним, что ранее ФИФА завела дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча​.

Полностью интервью Мутко — скоро на «СЭ»