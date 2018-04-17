«Спецзавод №1» примет мусор во время городского субботника во Владивостоке 

Организации, участвующие в большой весенней уборке Владивостока, могут бесплатно сдать мусор на «Спецзавод №1» с 19 по 23 апреля. Администрация города призвала предприятия всех форм собственности помочь с вывозом собранного мусора на полигон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Во Владивостоке в эти дни ведутся масштабные работы в рамках весеннего двухмесячника чистоты — городские коммунальные службы чистят дороги и тротуары, моют остановки, приводят в порядок скверы, парки, готовят почву к высадке цветов и деревьев. 21 апреля во Владивостоке пройдет общегородской субботник. В прошлом году в этот день в краевом центре было собрано более 782 тонн мусора. Главная задача — максимально оперативно вывезти его из города, подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко. «Спецзавод №1 традиционно будет бесплатно принимать мусор от предприятий всех форм собственности с 19 по 23 апреля. В работах по вывозу собранного мусора будут задействованы все городские ресурсы: за административно-территориальными управлениями закреплены 11 единиц муниципальной техники, ещё 5 самосвалов будут выполнять работы по вывозу мусора под руководством мастеров городского предприятия «Содержание городских территорий». Но для того, чтобы быстро убрать сотни тонн мусора с городских улиц и дворов, этого явно недостаточно. В этом плане помощь коммерческих предприятий спецтехникой, грузовиками и самосвалами поможет нам быстрее вывезти собранный мусор из города. Вижу, что многие из них активно подключились к генеральной уборке города, и мы благодарны им за неравнодушие и участие в наведении порядка во Владивостоке», — подчеркнул глава города на заседании штаба по проведению субботника в минувшую пятницу. Отметим, за специальными пропусками на автотранспорт для проезда на «Спецзавод №1» организациям, которые решили поддержать городской субботник, следует обращаться в административно-территориальное управление своего района. Прием твердых бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора будет вестись на Комплексе по переработке твердых бытовых отходов (ул. Холмистая, 1) бесплатно от предприятий всех форм собственности с 19 по 23 апреля с 8:00 до 19:30. Телефон для справок: 89841573562, 232-56-52, 232-91-49. На Спецзаводе №1 также отметили, что не принимают шины, пенопласт и минеральную вату, а остальной мусор просят сдавать по возможности отсортированным по видам: пластик, стекло, бумага, древесные отходы и тд. Напомним, уже в эту субботу, 21 апреля, в рамках двухмесячника чистоты во Владивостоке состоится общегородской субботник. В нем примут участие дорожные и коммунальные службы, ТСЖ и управляющие компании, транспортные предприятия, учреждения здравоохранения, культуры и образования, спортивные федерации, сотрудники организаций всех форм собственности и все желающие жители Владивостока. Глава города поставил задачу организовать работы по наведению порядка во всех районах Владивостока, охватить как можно больше территорий, в том числе прибрежную полосу, а также максимально быстро вывезти на полигон весь собранный мусор.
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