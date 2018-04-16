Британские зоозащитники возмущены появлением медведя на матче ПФЛ

Глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен прокомментировала участие медведя в открытии матча 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани, сообщает "Советский спорт"

"Кроме того, что бесчеловечность этого поступка не знает границ, использование медведя в качестве пленного слуги ради развлечения на футбольной игре — это безумно опасно", — цитирует Аллен "Би-Би-Си"

Глава PETA надеется, что россияне перестанут злоупотреблять животными.

Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча передал мяч главному арбитру матча.

Встреча между командами завершилась победой «Ангушта» со счетом 3:0.