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Британские зоозащитники возмущены появлением медведя на матче ПФЛ
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Британские зоозащитники возмущены появлением медведя на матче ПФЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен прокомментировала участие медведя в открытии матча 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани, сообщает "Советский спорт".
"Кроме того, что бесчеловечность этого поступка не знает границ, использование медведя в качестве пленного слуги ради развлечения на футбольной игре — это безумно опасно", — цитирует Аллен "Би-Би-Си".
Глава PETA надеется, что россияне перестанут злоупотреблять животными.
Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча передал мяч главному арбитру матча.
Встреча между командами завершилась победой «Ангушта» со счетом 3:0.
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