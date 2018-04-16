Широков: у «Локомотива» сбалансированный состав 

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков раскрыл секрет успешного выступления московского «Локомотива» в текущем сезоне РФПЛ.
Напомним, «железнодорожники» после 25 игр в российском чемпионате имеют 55 очков и идут на первом месте в турнирной таблице турнира.
«У них более сбалансированный состав во всех линиях. Если мы говорим о лучшей атаке, то это «Спартак». Но «железнодорожники», обладая отличной атакующей линией, могут похвастаться и хорошо выстроенной обороной. При этом по краям у них играют непрофильные защитники, но свои функции они выполняют исправно. Добавим к этому Денисова с Тарасовым — и получим сбалансированный коллектив. Для примера, в том же «Зените» до сих пор непонятно, кто и зачем покупался», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».