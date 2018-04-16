Заседание тренерского совета Федерации фристайла России по акробатике пройдет 19 апреля

ТАСС, 16 апреля. Заседание Всероссийского тренерского совета по фристайлу в дисциплине акробатика состоится 19 апреля в Олимпийском комитете России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

На совещании будет сформирован тренерский штаб сборной России по акробатике на следующий сезон, также будет определен состав команды, план подготовки и состав членов тренерского совета Федерации фристайла России по акробатике на 2018-2022 годы.

Первая часть тренерского совета прошла 28 марта. На нем были подведены итоги работы сборной России по акробатике за четырехлетний олимпийский цикл. Тренерский совет оценил работу как удовлетворительную и дал положительную оценку тренерам команды за этот период.